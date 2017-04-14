Одно из такси Владивостока оказалось «липой» 18:31, 13 апреля Одно из такси Владивостока оказалось «липой»
Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения 17:51, 13 апреля Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения (Эксклюзив)
Во Владивостоке орудуют вандалы 17:36, 13 апреля Во Владивостоке орудуют вандалы
Новостная лента
Апрель, 14 пятница
06:22
РИА VladNews ждет ваших новостей!
06:22
Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока Видео
06:22
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
06:02
Создано вещество с отрицательной эффективной массой
05:32
Ученые: Есть два способа "замедлить" время в отпуске
05:04
В 2018 году в Антарктиде начнут строить первый китайский аэропорт
04:44
Новый взрыв в Санкт-Петербурге: на крыльце библиотеки подростку оторвало кисти рук Фото и Видео
04:21
Где укрыться от Третьей мировой? Список самых безопасных стран
03:42
США нанесли удар сверхмощной бомбой по ИГ в Афганистане
03:33
Ученые изобрели съедобные бутылки из водорослей‍
02:58
Евровидение-2017 не видать: Первый канал отказался транслировать конкурс
02:07
Двое детей отравились крысиным ядом в детском саду
01:04
Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников
00:06
В Челябинской области две первоклассницы госпитализировали после экскурсии в МЧС‍
Апрель, 13 четверг
22:29
Фрукты помогают при профилактике диабета, - ученые
21:36
Около греческого острова Миконоса затонуло судно с туристами
20:24
Час бега продлевает жизнь на 7 часов, - ученые
19:06
Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта
18:31
Одно из такси Владивостока оказалось «липой»
17:51
Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения Эксклюзив
17:48
Для специалистов с запада России и из Сибири в Приморье построят тысячи квартир
17:36
Во Владивостоке орудуют вандалы
17:24
Движение через низководный мост в сторону Владивостока перекрыто из-за ДТП
17:22
По ТЦ в центре Хабаровска прогулялся тигр Видео
17:12
В пятницу в Приморье будет тепло, но дождливо
17:11
Хочешь пойти на концерт Lumen или Slot? Слушай радио "VBC"!
16:53
Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах
16:42
В Приморье назначен ответственный за обеспечение жильем сирот
16:28
Магазин сгорел в Приморье
16:12
Алёна и Александр Дияновы: Неважно, что ты говоришь за кулисами, главное — какой ты на сцене Видео
15:59
Приморские школьники героически потушили пожар
15:45
Владивостокцы смогут летать в Чхонджу
15:32
В Приморье забраковано почти 3,5 тонны продуктов питания
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Создано вещество с отрицательной эффективной массой

Научный прорыв
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Представьте себе некое тело – гирьку, камень или стекло. Мысленно нажмите на него пальцем. Если вы давите достаточно сильно, то тело должно сдвинуться в направлении давления. А если оно сдвинется навстречу ему?

В физических лабораториях подобное случается, но не просто так, а благодаря усилиям экспериментаторов. В данном случае ученые из Университета штата Вашингтон охладили атомы рубидия до температуры чуть выше абсолютного нуля. Из «нормального» вещества получился конденсат Бозе-Эйнштейна – субстанция, устроенная и живущая по законам квантовой физики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Здесь надо напомнить, что первое лабораторное «знакомство» с конденсатом связано именно с рубидием: в 1995 году газ из атомов этого вещества удалось охладить до температуры 170 нК, после чего атомы, в соответствии с предсказаниями теории, сконденсировались до наинизшего из возможных квантовых состояний. В нем квантовые эффекты становятся заметными на макроскопическом уровне – с поправкой на то, что речь всюду идет об очень небольших объемах и массах, которые невозможно различить без соответствующей техники.

В данном случае экспериментаторы поместили полученный конденсат в удерживающее его поле. «Чашечка» имела диаметр около 100 микрон, находившаяся в ней микрокапелька вела себя как обычное вещество с положительной массой.

Затем удерживаемый конденсат был облучен лазерами. При этом частицы, из которых состоял конденсат, поменяли спин и затем, преодолевая энергетический барьер, покинули «чашку». В обратном направлении!

«Как только вы нажимаете на кнопку, он ускоряется обратно, – комментирует Майкл Форбс (Michael Forbes), один из участников эксперимента. – Как будто рубидий отразился от невидимой стены».

Таким образом физикам удалось математически выполнить условие второго закона Ньютона – тело, на которое действует сила, приобретает ускорение в направлении навстречу этой силе, а не в противоположную сторону, как обычно, т. е. ведет себя так, как будто мы имеем дело с отрицательной массой. Правда, сам этот закон в квантовом мире не действует, да и участники эксперимента в своей статье в Physical Review Letters пишут об отрицательной эффективной массе, что, согласитесь, не совсем то же самое.

Тем не менее, поставленный опыт и его результаты дают почву для размышлений о мироздании и материи в нем. Физические теории в общем-то не видят ничего невозможного в существовании отрицательных масс и даже пытаются с их помощью объяснить некоторые аспекты видимого мира, в частности события, происходящие в недрах черных дыр или нейтронных звезд.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые: Есть два способа
05:32, 14 апреля 2017 Ученые: Есть два способа "замедлить" время в отпуске

Стоит заняться экстремальными видами спорта или отправиться в незнакомые места

В 2018 году в Антарктиде начнут строить первый китайский аэропорт
05:04, 14 апреля 2017 В 2018 году в Антарктиде начнут строить первый китайский аэропорт

Инфраструктуру расширят постепенно

В Челябинской области две первоклассницы госпитализировали после экскурсии в МЧС‍
00:06, 14 апреля 2017 В Челябинской области две первоклассницы госпитализировали после экскурсии в МЧС‍

Проводится проверка

Около греческого острова Миконоса затонуло судно с туристами
21:36, 13 апреля 2017 Около греческого острова Миконоса затонуло судно с туристами

Причины устанавливаются

Одно из такси Владивостока оказалось «липой»
18:31, 13 апреля 2017 Одно из такси Владивостока оказалось «липой»

Компания не получала разрешения на перевозку людей

Для специалистов с запада России и из Сибири в Приморье построят тысячи квартир
17:48, 13 апреля 2017 Для специалистов с запада России и из Сибири в Приморье построят тысячи квартир

Строительство развернется для сотрудников завода "Звезда" в Большом Камне

Во Владивостоке орудуют вандалы
17:36, 13 апреля 2017 Во Владивостоке орудуют вандалы

Артем Моисеенко осветит данную проблему в пятницу на Набережной Цесаревича