Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения

Нет поводов для опасений

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Недавняя информация о том, что из краевой психиатрической больницы Владивостока сбежал пациент, всколыхнула всю общественность, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как удалось выяснить позже, пациент из лечебного учреждения не сбегал,а самовольно его покинул. Главврач психбольницы Максим Артамонов рассказал корреспонденту РИА VladNews о некоторых тонкостях пребывания пациентов в больнице.

"Есть такая практика – мы информируем о случившемся. Информируем родственников и сотрудников полиции о том, что человек покинул лечебное учреждение. Больные ведь бывают разные. Возьмем, например, тех, которые лечатся добровольно – пришел, обратился, лечишься. Если в процессе у него возникнет желание покинуть учреждение, то он может написать заявление и уйти. Мы не можем его по закону удерживать в больнице. Наша работа четко регламентирована законом О психиатрической помощи, который соблюдается беспрекословно. Кроме того, нашу деятельность контролирует прокуратура, суды и так далее, - говорит Максим Артамонов, - если человек находится здесь не по своей воле, в силу его психически неуравновешенного состояния не понимает, что с ним происходит, и представляет огромную опасность для себя и окружающих, то мы получаем санкцию суда о том, что его необходимо лечить в принудительном порядке. Такие пациенты находятся под особым надзором и они у нас не сбегают".

Также существуют больные, которые отбывают наказание в психиатрических клиниках по приговору суда. То есть, пациенты, которые в силу своего психического состояния признаны невменяемыми, либо совершили преступление, находясь в состоянии психоза.

"Такие пациенты тоже попадают к нам на принудительное лечение. Они могут лежать полгода, год или больше. После курса лечения их снова освидетельствуют и, если суд сочтет, что больной прошел необходимый курс лечения, то из одного статуса его переводят в другой. Такие пациенты тоже сбежать не могут", - рассказывает главврач клиники.

Не стоит забывать и о том, что зачастую пациенты покидают больницы таким экстравагантным способом в силу своих личностных особенностей.

"Их болезнь – не какая-нибудь обычная простуда. У кого-то наблюдается ассоциативное поведение, у кого-то расстройства. Отсюда и такие выходки. Мы лечим их от этого, - комментирует Максим Николаевич, - в обычных больницах такие «побеги» - не редкость. Там такие ситуации происходят даже чаще, но об этом никто не пишет. Не стоит забывать о том, что здоровье человека всегда в руках человека".

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что пациент самовольно покинул психбольницу Владивостока. Ушедший из больницы демонстративно покинул больницу, на входе оттолкнув санитарку. Чуть позже он был обнаружен дома у своих родственников. Его психическое состояние не представляет угрозу ни для него, ни для окружающих.