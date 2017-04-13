В закон о «дальневосточном гектаре» внесут поправки

Второй пакет поправок внесло Минвостокразвития

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовило второй пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре». Об этом сообщил заместитель министра Сергей Качаев в эфире радиостанции «Комсомольской правды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Первые изменения в закон мы внесли в конце декабря 2016 года, сейчас готовим второй пакет поправок к нему. Этот закон беспрецедентный, и, конечно, с первого раза невозможно учесть все особенности его реализации. Наша задача – максимально упростить доступ к земельным участкам для наших граждан», - заявил Сергей Качаев.

По его словам, достаточно часто сформированные жителями участки попадают на территории, которые уже кому-то предоставлены или обременены постройками. Большая часть отказов связаны именно с такими ситуациями. Новый блок поправок призван решить эту проблему.

«Зачастую, необходимо границу сдвинуть на 5-7 метров в сторону, чтобы он не наезжал на чужой объект или на дорогу, которая там проходит. Для того, чтобы уполномоченные органы не отказывали гражданам в этой ситуации, мы предполагаем наделить их обязанностью смещать земельный участок заявителя, или немного менять его границы, или вовсе предложить ему другое местоположение. Это позволит нам минимизировать отказы гражданам в предоставлении земли», - подчеркнул замминистра.

Кроме того, вторая часть поправок позволит расширить перечень территорий, предлагаемых для заселения.

«Сейчас на Дальнем Востоке доступно около 150 миллионов гектаров, мы рассчитываем расширить эту площадь для того, чтобы у граждан было больше выбора, где можно брать землю. Соответственно, мы будем снимать ограничения на те земельные участки, которые сейчас выведены из оборота, которые не предоставляются в рамках проекта», - уточнил он.

Так, например, предлагается сократить площади охотугодий, которые сейчас выведены из предоставления в рамках дальневосточного гектара.

«Специалисты анализируют виды использования, которые можно сократить и начать предоставлять на этой территории земельные участки», - сказал замглавы Минвостокразвития.

Напомним, ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поставил задачу подготовить поправки в закон. которые обязуют уполномоченные органы предоставлять заявителю другой вариант земельного участка в случае, если гектар, на который была подана заявка, оказался под обременением.



«Очень хорошая и правильная идея в случае, если подана заявка, и она накладывается на обременённый участок и отказ неизбежен, предлагать замену», - сказал Александр Галушка.