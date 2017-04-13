Одно из такси Владивостока оказалось «липой» 18:31, 13 апреля Одно из такси Владивостока оказалось «липой»
Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения 17:51, 13 апреля Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения (Эксклюзив)
Во Владивостоке орудуют вандалы 17:36, 13 апреля Во Владивостоке орудуют вандалы
Новостная лента
Апрель, 14 пятница
07:53
РИА VladNews ждет ваших новостей!
07:53
Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока Видео
07:53
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
07:33
В закон о «дальневосточном гектаре» внесут поправки
06:02
Создано вещество с отрицательной эффективной массой
05:32
Ученые: Есть два способа "замедлить" время в отпуске
05:04
В 2018 году в Антарктиде начнут строить первый китайский аэропорт
04:44
Новый взрыв в Санкт-Петербурге: на крыльце библиотеки подростку оторвало кисти рук Фото и Видео
04:21
Где укрыться от Третьей мировой? Список самых безопасных стран
03:42
США нанесли удар сверхмощной бомбой по ИГ в Афганистане
03:33
Ученые изобрели съедобные бутылки из водорослей‍
02:58
Евровидение-2017 не видать: Первый канал отказался транслировать конкурс
02:07
Двое детей отравились крысиным ядом в детском саду
01:04
Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников
00:06
В Челябинской области две первоклассницы госпитализировали после экскурсии в МЧС‍
Апрель, 13 четверг
22:29
Фрукты помогают при профилактике диабета, - ученые
21:36
Около греческого острова Миконоса затонуло судно с туристами
20:24
Час бега продлевает жизнь на 7 часов, - ученые
19:06
Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта
18:31
Одно из такси Владивостока оказалось «липой»
17:51
Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения Эксклюзив
17:48
Для специалистов с запада России и из Сибири в Приморье построят тысячи квартир
17:36
Во Владивостоке орудуют вандалы
17:24
Движение через низководный мост в сторону Владивостока перекрыто из-за ДТП
17:22
По ТЦ в центре Хабаровска прогулялся тигр Видео
17:12
В пятницу в Приморье будет тепло, но дождливо
17:11
Хочешь пойти на концерт Lumen или Slot? Слушай радио "VBC"!
16:53
Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах
16:42
В Приморье назначен ответственный за обеспечение жильем сирот
16:28
Магазин сгорел в Приморье
16:12
Алёна и Александр Дияновы: Неважно, что ты говоришь за кулисами, главное — какой ты на сцене Видео
15:59
Приморские школьники героически потушили пожар
15:45
Владивостокцы смогут летать в Чхонджу
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

В закон о «дальневосточном гектаре» внесут поправки

Второй пакет поправок внесло Минвостокразвития
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовило второй пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре». Об этом сообщил заместитель министра Сергей Качаев в эфире радиостанции «Комсомольской правды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Первые изменения в закон мы внесли в конце декабря 2016 года, сейчас готовим второй пакет поправок к нему. Этот закон беспрецедентный, и, конечно, с первого раза невозможно учесть все особенности его реализации. Наша задача – максимально упростить доступ к земельным участкам для наших граждан», - заявил Сергей Качаев.

По его словам, достаточно часто сформированные жителями участки попадают на территории, которые уже кому-то предоставлены или обременены постройками. Большая часть отказов связаны именно с такими ситуациями. Новый блок поправок призван решить эту проблему.

«Зачастую, необходимо границу сдвинуть на 5-7 метров в сторону, чтобы он не наезжал на чужой объект или на дорогу, которая там проходит. Для того, чтобы уполномоченные органы не отказывали гражданам в этой ситуации, мы предполагаем наделить их обязанностью смещать земельный участок заявителя, или немного менять его границы, или вовсе предложить ему другое местоположение. Это позволит нам минимизировать отказы гражданам в предоставлении земли», - подчеркнул замминистра.

Кроме того, вторая часть поправок позволит расширить перечень территорий, предлагаемых для заселения.

«Сейчас на Дальнем Востоке доступно около 150 миллионов гектаров, мы рассчитываем расширить эту площадь для того, чтобы у граждан было больше выбора, где можно брать землю. Соответственно, мы будем снимать ограничения на те земельные участки, которые сейчас выведены из оборота, которые не предоставляются в рамках проекта», - уточнил он.

Так, например, предлагается сократить площади охотугодий, которые сейчас выведены из предоставления в рамках дальневосточного гектара.

«Специалисты анализируют виды использования, которые можно сократить и начать предоставлять на этой территории земельные участки», - сказал замглавы Минвостокразвития.

Напомним, ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поставил задачу подготовить поправки в закон. которые обязуют уполномоченные органы предоставлять заявителю другой вариант земельного участка в случае, если гектар, на который была подана заявка, оказался под обременением.

«Очень хорошая и правильная идея в случае, если подана заявка, и она накладывается на обременённый участок и отказ неизбежен, предлагать замену», - сказал Александр Галушка.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Где укрыться от Третьей мировой? Список самых безопасных стран
04:21, 14 апреля 2017 Где укрыться от Третьей мировой? Список самых безопасных стран

В приоритете островные государства, защищенные горами

США нанесли удар сверхмощной бомбой по ИГ в Афганистане
03:42, 14 апреля 2017 США нанесли удар сверхмощной бомбой по ИГ в Афганистане

Военные США использовали неядерный снаряд

Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта
19:06, 13 апреля 2017 Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта

Житель Владивостока предстанет перед судом за сбыт наркотиков
14:48, 13 апреля 2017 Житель Владивостока предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Расследование завершено

Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая
14:31, 13 апреля 2017 Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая

От комментариев пресс-служба суда отказывается

Новая акция Навального против коррупции пройдет в День России
13:54, 13 апреля 2017 Новая акция Навального против коррупции пройдет в День России

Митинг пройдет под прежним лозунгом

Конфликт США и Северной Кореи угрожает Приморью
13:16, 13 апреля 2017 Конфликт США и Северной Кореи угрожает Приморью

К берегам Корейского полуострова подошел авианосец «Carl Winson»