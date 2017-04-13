Уникальная возможность попасть на концерт

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Любишь творчество группы "Slot"? А может быть ты восторгаешься песнями группы "Lumen"? Хотел бы услышать любимых исполнителей в живую? У тебя есть замечательная возможность воплотить свою мечту в реальность!

19 и 26 апреля в утреннем шоу радиостанции VBC? с 10 до 11 утра, состоятся интервью с участниками ваших любимых групп.

У тебя есть уникальная возможность побывать на их концертах! Для участия в конкурсе вам необходимо прислать свои вопросы по адресу radashevsky@radiovbc.ru и, возможно, именно они прозвучат в эфире утреннего шоу! Автор лучших вопросов получит 2 билета на их концерты! Удачи!