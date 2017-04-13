Фрукты помогают при профилактике диабета, - ученые

Эксперимент длился 7 лет

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования доказали, что фрукты способны служить профилактикой диабета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Уникальная особенность фруктов в том, что они могут нормализовать обмен веществ и уровень сахара в крови.

Специалисты провели исследование и выяснили, что эти продукты снижают вероятность развития диабета у человека на 12%. По их данным, смертность среди тех, кто регулярно ел фрукты, по сравнению с теми, кто не мог себе этого позволить, ниже на 28%.

Эксперимент длился 7 лет. В рацион добровольцев в обязательном порядке включали фрукты и обследовали их на регулярной основе. Взаимосвязь оказалась определенной и очень точной.

По словам специалистов, в состав фруктов и овощей входят полезные минералы и микроэлементы, которые нормализуют кислотно-щелочной баланс в организме. Этот процесс настолько полезен, что может предотвратить развитие диабета. Также ряд фруктов способствует очищению организма: они могут выводить опасные токсины, что также оздаравливает организм и приводит его в тонус.

Полезные вещества выводят их организма вредные компоненты, укрепляют сосуды и не дают клеткам преобразовываться. Кроме того, ученые говорят, что те, у кого уже диагностирован диабет, должны употреблять в пищу овощи и фрукты.