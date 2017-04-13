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Актуальный комментарий

Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников

Сроком на 30 суток
Фото: СКР Фото: СКР
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Меры борьбы с коррупционерами необходимо ужесточить, в частности следует ввести 30-дневный досудебный арест счетов подозреваемых чиновников и их близких родственников. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"В борьбе с коррупцией, как мы считаем, необходимы и кардинальные законодательные изменения. Следственный комитет вновь предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении конфискации как меры уголовного наказания. Полагаю, что именно она будет являться той важнейшей составляющей всей системы противодействия коррупции, которая обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров. (...) Предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставляющие возможность следователю с согласия руководителя и до получения решения суда о наложении ареста блокировать счета подозреваемых, обвиняемых и их близких родственников сроком на 30 суток", - цитирует издание слова Бастрыкина.

Глава СКР особо подчеркнул, что в законе "необходимо предусмотреть возможность конфискации и в тех случаях, когда будет установлено, что имущество передано безвозмездно, вне зависимости от осведомленности о действительном источнике его происхождения".

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