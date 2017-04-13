Около греческого острова Миконоса затонуло судно с туристами

Причины устанавливаются

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В акватории залива Псару греческого острова Миконос загорелось и утонуло небольшое туристическое судно Saint, на борту которого находились 10 человек, в том числе три члена экипажа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Это произошло около полуночи в акватории залива Псару. Как раз в этот момент корабль находился в ста метрах от берега.

Стоит отметить, что всем, кто находился на судне, удалось самостоятельно добраться до берега при помощи спасательных средств. Помощь им оказывало еще одно судно. Кстати сказать, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее портовые власти выясняют причины инцидента. По предварительной информации, во время рейса на остров Миконос на корабле произошло возгорание. Однако же причины возникновения пожара не сообщаются.

Добавим, что в заливе Псару расположен один из самых популярных пляжей Миконоса.