Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения 17:51, 13 апреля Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения (Эксклюзив)
Во Владивостоке орудуют вандалы 17:36, 13 апреля Во Владивостоке орудуют вандалы
Движение через низководный мост в сторону Владивостока перекрыто из-за ДТП 17:24, 13 апреля Движение через низководный мост в сторону Владивостока перекрыто из-за ДТП
Новостная лента
Апрель, 13 четверг
21:16
РИА VladNews ждет ваших новостей!
21:16
Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока Видео
21:16
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
20:24
Час бега продлевает жизнь на 7 часов, - ученые
19:06
Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта
18:31
Одно из такси Владивостока оказалось «липой»
17:51
Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения Эксклюзив
17:48
Для специалистов с запада России и из Сибири в Приморье построят тысячи квартир
17:36
Во Владивостоке орудуют вандалы
17:24
Движение через низководный мост в сторону Владивостока перекрыто из-за ДТП
17:22
По ТЦ в центре Хабаровска прогулялся тигр Видео
17:12
В пятницу в Приморье будет тепло, но дождливо
17:11
Хочешь пойти на концерт Lumen или Slot? Слушай радио "VBC"!
16:53
Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах
16:42
В Приморье назначен ответственный за обеспечение жильем сирот
16:28
Магазин сгорел в Приморье
16:12
Алёна и Александр Дияновы: Неважно, что ты говоришь за кулисами, главное — какой ты на сцене Видео
15:59
Приморские школьники героически потушили пожар
15:45
Владивостокцы смогут летать в Чхонджу
15:32
В Приморье забраковано почти 3,5 тонны продуктов питания
15:30
Грузовой автомобиль «не устоял» на колесах при столкновении с легковушкой во Владивостоке Видео
15:19
Гаражи сгорели минувшим вечером в Приморье
15:08
Из-за долгов управляющей компании жители Владивостока остались без лифта и света Видео
14:51
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:48
Житель Владивостока предстанет перед судом за сбыт наркотиков
14:31
Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая
14:27
Погода в Приморье опасна
14:23
В Приморье задержан иностранец, находившийся в розыске
14:08
Кладовщик строительного магазина продавала товар «подпольно»
13:54
Новая акция Навального против коррупции пройдет в День России
13:40
Эксперты советуют россиянам запастись продуктами на 3 месяца
13:31
Во Владивостоке 120 человек написали Тотальный диктант на «отлично»
13:11
Самбисты Владивостока готовятся к международному турниру «Мемориал Юрия Потапова» Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4114 (53) от 13 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пешеходам указали на халатность
Фонтаны Владивостока готовят к лету
Инициатива прокуратуры края прибавит обязанностей чиновникам
Предпасхальную неделю омрачили некачественным яйцом
Не отчитался в срок за древесину – плати штраф
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Час бега продлевает жизнь на 7 часов, - ученые

Организм становится более выносливым
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые заявили, что каждый час бега продлевает жизнь на 7 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Как рассказали специалисты, всего один часа в неделю является эффективным способом для увеличения продолжительности жизни. Таким образом, за 40 лет можно продлить жизнь на срок до 3 лет. В ходе исследования специалисты нашли взаимосвязь между бегом и продолжительностью жизни. По их мнению, бег на 40% снижает риск преждевременной смертности, причем даже среди людей, употребляющих алкоголь или сигареты.

Стоит отметить, что участие в марафонов вредит здоровью, так как длительная физическая нагрузка вызывает повреждение почек, обезвоживание и перегрев примерно у 82 % спортсменов.

Полезными ученые признали и альтернативные кардионагрузки – ходьбу или езду на велосипеде, способные снизить риск преждевременной смерти на 12 %. Они объясняют это тем, что спорт помогает сделать организм более выносливым и исключить распространенные факторы, провоцирующие раннюю смерть, включая лишний вес и повышенное давление.

comments powered by Disqus
Похожие новости
За месяц 42 приморца умерло от отравлений - в основном угарным газом и спиртным
11:46, 13 апреля 2017 За месяц 42 приморца умерло от отравлений - в основном угарным газом и спиртным

Всего зарегистрировано 188 острых отравлений, в том числе 33 - среди детей

Ученые научились лечить рак с помощью сперматозоидов
02:06, 13 апреля 2017 Ученые научились лечить рак с помощью сперматозоидов

Однако не все виды рака поддаются лечению

Жителям Приморья рассказали, как пережить Пасху
18:27, 12 апреля 2017 Жителям Приморья рассказали, как пережить Пасху

О крашеных яйцах и творожных пасхах

Эксперты: Питьевая вода в Приморье стала хуже
08:13, 12 апреля 2017 Эксперты: Питьевая вода в Приморье стала хуже

Заразность воды осталась средней

Специалисты выяснили, какие продукты могут вызвать зависимость
04:32, 12 апреля 2017 Специалисты выяснили, какие продукты могут вызвать зависимость

Пищевая зависимость требует медицинского вмешательства

Ученые выяснили, как перестать есть сладкое
00:12, 12 апреля 2017 Ученые выяснили, как перестать есть сладкое

Специалисты провели эксперимент с автоматами с едой

Отказ от молока поможет сохранить здоровье, - ученые
21:04, 11 апреля 2017 Отказ от молока поможет сохранить здоровье, - ученые

Опасные болезни обойдут стороной