Час бега продлевает жизнь на 7 часов, - ученые

Организм становится более выносливым

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые заявили, что каждый час бега продлевает жизнь на 7 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Как рассказали специалисты, всего один часа в неделю является эффективным способом для увеличения продолжительности жизни. Таким образом, за 40 лет можно продлить жизнь на срок до 3 лет. В ходе исследования специалисты нашли взаимосвязь между бегом и продолжительностью жизни. По их мнению, бег на 40% снижает риск преждевременной смертности, причем даже среди людей, употребляющих алкоголь или сигареты.

Стоит отметить, что участие в марафонов вредит здоровью, так как длительная физическая нагрузка вызывает повреждение почек, обезвоживание и перегрев примерно у 82 % спортсменов.

Полезными ученые признали и альтернативные кардионагрузки – ходьбу или езду на велосипеде, способные снизить риск преждевременной смерти на 12 %. Они объясняют это тем, что спорт помогает сделать организм более выносливым и исключить распространенные факторы, провоцирующие раннюю смерть, включая лишний вес и повышенное давление.