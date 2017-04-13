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Общество

Одно из такси Владивостока оказалось «липой»

Компания не получала разрешения на перевозку людей
Фото: RabStol.net Фото: RabStol.net
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья предупреждает граждан: по информации Департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, диспетчерская служба одного из популярных такси Владивостока, осуществляющая услуги по оформлению заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, как юридическое лицо не получало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае и в реестре выданных разрешений не значится.

Водители автомобилей, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа, через данную диспетчерскую службу в большинстве своем также не получали разрешений от Департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае.

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