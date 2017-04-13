Для специалистов с запада России и из Сибири в Приморье построят тысячи квартир

Строительство развернется для сотрудников завода "Звезда" в Большом Камне

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

5 700 квартир общей площадью 283,5 тысячи квадратных метров будут построены в ближайшие 5 лет для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Это позволит обеспечить жильем более 14 тысяч человек - в первую очередь, приглашенных из других регионов страны специалистов.

«В плане по повышению мобильности граждан мы предусмотрели также ряд других механизмов, направленных на дополнительный ввод жилья на территории ДФО, снижение стоимости и повышение доступности приобретения жилья для переселяющихся граждан», - рассказали в министерстве.



В 6 субъектах ДФО для жилищного строительства выделены 64 земельных участка, которые находились в госсобственности. Их общая площадь 1 256 гектаров. В Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях реализуются 11 проектов строительства жилья на земельных участках, предоставленных жилищно-строительным кооперативам.

Ранее в Минвостокразвития разработали меры по расселению из ветхого и аварийного жилья. Процент такого жилья на Дальнем Востоке гораздо выше, чем в среднем по стране - по итогам 2016 года этот показатель в округе в 1,4 раза выше. В частности, предлагается пересмотреть расчет стоимости квадратного метра при реализации программы переселения и внести изменения в коэффициенты в федеральную программу для дальневосточников.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин пообещал продолжить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья:

«Мы сделаем все для того, чтобы программу продолжить», – сказал глава государства.