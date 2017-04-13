Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Госдума 12 апреля в первом чтении приняла пакет законопроектов, позволяющий перенести президентские выборы в России в 2018 году с 11 на 18 марта и предполагающий отмену открепительных удостоверений на этих выборах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков 3 марта внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков.

Следует напомнить, что согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. Однако в пакете предложенных поправок есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее. В 2018 году это будет 18 марта, так как на 11 марта выпадает послепраздничный день.

Также в законопроекте предлагается исключить использование открепительных удостоверений на выборах президента РФ, упростив таким образом гражданам возможность голосовать по месту фактического пребывания. В настоящее время для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо заранее взять открепительное удостоверение. Предполагается, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, могут быть включены в список избирателей по месту пребывания на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления определяются Центральной избирательной комиссией РФ, а информация о включении гражданина в список избирателей по месту его нахождения будет передаваться, в избирательную комиссию по месту его постоянной регистрации для исключения его из соответствующего списка.

Уточним, что специально для исключения возможности подачи одним избирателем нескольких заявлений, будет создана единая база данных с информацией обо всех поданных заявлениях. Предполагается, что ЦИК РФ разместит на своем сайте сведения о числе избирателей, подавших заявление об их включении в список избирателей по месту нахождения.