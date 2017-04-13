Во Владивостоке орудуют вандалы

Артем Моисеенко осветит данную проблему в пятницу на Набережной Цесаревича

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прекращают орудовать вандалы, сообщает РИА VladNews.

Чаще всего от вандализма страдают детские площадки. Так, на Набережной Цесаревича уже не в первый раз страдают качели для детей с ограниченными возможностями. Поломка уже зафиксирована в третий раз.

Завтра, 14 апреля, в 14.00 на Набережной Цесаревича возле детской площадки Корабль и инклюзивной площадки депутат Думы Владивостока Артем Моисеенко и инициативная мама на коляске осветят проблему вандализма и попытаются призвать горожан к бережному отношению.

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