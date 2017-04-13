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По ТЦ в центре Хабаровска прогулялся тигр

Видео попало в сеть
Фото: HQ-OBOI.ru Фото: HQ-OBOI.ru
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Видео из одного из торгово-развлекательных центров Хабаровска взволновало YouTube: главным героем ролика стал тигр, взявшийся в помещении неизвестно откуда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Стоит отметить, что данный ТРЦ находится на улице Ленина,85 - почти в центре города.

Ролик был выложен в среду, 12 апреля. Полиция организовала проверку по данному инциденту: "Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили," - прокомментировали в УМВД. Как сообщил представитель правоохранительных органов, полиция будет проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирка-шапито, находящегося сейчас в городе. Так, среди версий, проверяется и информация о том, что цирк снимал в ТРЦ промо-ролик. Однако как стало известно, шапито находится далеко от торгового комплекса, и тигр оттуда не сбегал. 

Что касается администрации торгового центра, то YouTube-ролик с хищником там прокомментировать отказались.

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