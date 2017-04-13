В пятницу в Приморье будет тепло, но дождливо

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки Приморье находилось во власти циклона, который принес в край осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Термометры зафиксировали максимальную температуру во второй половине дня +3…+9 °C. Ночной фон температуры воздуха сохранялся в основном на уровне предыдущей ночи, −1…−11 °C, за исключением восточных районов, где стало холоднее на 1–4 градуса.

Во Владивостоке во второй половине дня так же летели мелкие снежинки, усилился ветер до 18 м/с. Максимальная температура +5…+7 °C.

Сегодня, 13 апреля, в Приморье без осадков. Воздух прогреется до +9…+16 °C, на севере +3…+8 °C.

Во Владивостоке солнечно, сухо. Во второй половине дня усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха +9…+12 °C.

В пятницу, 14 апреля, в Приморье вновь пойдут осадки. Ночью ожидается небольшой дождь со снегом, днем осадки распространятся на большую территорию. Температурный фон в большинстве районов повысится на 4–9 градусов. Ночью −1…+6 °C, на востоке сохранится морозная погода, −2…−7 °C. Днем воздух прогреется до +10…+22 °C.

Во Владивостоке ночью существенных осадков не ожидается. Ветер свежий. Минимальная температура +3…+5 °C. Днем переменная облачность, вечером с прохождением фронтального раздела возможен небольшой дождь. Усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха +11…+14 °C.