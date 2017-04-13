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Актуальный комментарий

Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах

Опыт Москвы не будет применяться в субъектах федерации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Задача распространить на другие регионы опыт Москвы по сносу пятиэтажек пока не стоит, сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Михаил Мень в интервью газете "Известия", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы", - отметил Мень.

Глава Минстроя также подчеркнул, что "возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня".

По словам министра, первый этап сноса аварийного жилья в России должен завершиться в сентябре 2017 года. В 14 регионах программа полностью выполнена; 18 субъектов значительно отстают от плана - в них расселено меньше 70% аварийных домов.

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