Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах

Опыт Москвы не будет применяться в субъектах федерации

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Задача распространить на другие регионы опыт Москвы по сносу пятиэтажек пока не стоит, сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Михаил Мень в интервью газете "Известия", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы", - отметил Мень.

Глава Минстроя также подчеркнул, что "возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня".

По словам министра, первый этап сноса аварийного жилья в России должен завершиться в сентябре 2017 года. В 14 регионах программа полностью выполнена; 18 субъектов значительно отстают от плана - в них расселено меньше 70% аварийных домов.