Грузовой автомобиль «не устоял» на колесах при столкновении с легковушкой во Владивостоке

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в вечернее время суток, 12 апреля. По неизвестным пока причинам водитель автомобиля марки Nissan Atlas совершил столкновение с водителем транспортного средства марки Toyota Mark X. От удара грузовой автомобиль завалился на бок, заняв одну полосу для движения.
В пресс-службе ГАИ Владивостока корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при аварии никто не пострадал. Полиция проводит проверку выясняет все обстоятельства случившегося.