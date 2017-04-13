Грузовой автомобиль «не устоял» на колесах при столкновении с легковушкой во Владивостоке

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в вечернее время суток, 12 апреля. По неизвестным пока причинам водитель автомобиля марки Nissan Atlas совершил столкновение с водителем транспортного средства марки Toyota Mark X. От удара грузовой автомобиль завалился на бок, заняв одну полосу для движения.

В пресс-службе ГАИ Владивостока корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при аварии никто не пострадал. Полиция проводит проверку выясняет все обстоятельства случившегося.







