В Приморье назначен ответственный за обеспечение жильем сирот

Координировать вопрос будет Илья Ковалев

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье назначен вице-губернатор, ответственный за обеспечение жильем детей-сирот Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Контролировать данный вопрос будет заместитель главы региона Илья Ковалев.

Отметим, мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, департамент образования и науки за счет средств краевого бюджета приобретает для этой категории граждан жилье на вторичном рынке, департамент градостроительства – возводит новые дома. Ведомства находятся в подчинении разных вице-губернаторов.

Теперь координировать работу департаментов будет один вице-губернатор, что положительно отразится на движении очереди предоставления жилья сиротам.