Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Так, рейс 505, следующий по маршруту Владивосток - Большой Камень в 15:55, отменен.