Приморские школьники героически потушили пожар

Ребята награждены грамотами и сладкими подарками

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

С наступлением весеннего пожароопасного периода резко возрастает количество пожаров от пала травяной растительности и сгораемого мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

15 марта на территории Приморского края был введён особый противопожарный режим.

1 апреля в поселке Штыково Шкотовского района на склоне сопки горела сухая трава, так как день был ветрены, пламя стало подходить к дачным участкам, тем самым создавая угрозу частному жилому сектору. Очевидцами происходящего стали трое школьников, оказавшихся счастливой случайности рядом с местом происшествия. Моментально осознав, всю опасность происходящего мальчики незамедлительно бросились тушить огонь подручными средствами. На склоне сопки ребята как могли, боролись с огнем, используя ветки и палки, а также топча ногами горевшую кромку лесного массива. Ребята не растерялись и не испугались огня, не жалея своих личных вещей дети тушили пламя до прибытия пожарных, не допустив распространения пламени на рядом находящиеся постройки. Они же и вызвали пожарную охрану, опасаясь того, что самостоятельно не смогут потушить огонь. Прибывшие на место происшествия огнеборцы отправили ребят домой, поскольку уже смеркалось, и далее уже самостоятельно потушили огонь.

Героями данного поступка стали ученики 4-6 классов. Ребята не только проявили самоотверженность, но и принесли общественную пользу району.

12 апреля в здании школы на торжественной линейке ребята, участвовавшие в тушении пала, были награждены грамотами и сладкими подарками.