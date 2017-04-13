Магазин сгорел в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 12 апреля, в 21.36 на пульт пожарной охраны города Дальнереченск поступила информация о возгорании в магазине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. В связи с сильным задымлением внутри торгового павильона было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Горели два холодильника.

В 21.50 пожар был локализован, а в 22.10 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. Противостояли огню 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших в результате инцидента данного нет.

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