Погода в Приморье опасна

Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр России. В крае высокая пожаролопасность.

Кроме того , погода опасна также и на юге Камчатского края и в ЕАО. Высокая пожароопасность там сопровождается сильным ветром.

Желтый уровень опасности объявлен на арктическом побережье Республики Саха, на юге Камчатского края, на севере Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотского и Еврейского автономного округа.

Ранее РИА Vladnews сообщало, что сегодня во Владивостоке без осадков, температура воздуха +11°C.