Гаражи сгорели минувшим вечером в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 12 апреля, в 19.16 в пожарную службу Находки поступило сообщение о возгорании в гаражах в районе китайского пляжа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Горели две комнаты, расположенные на втором этаже одного из гаражей, и крыша соседнего. Наблюдалось задымление.

В 19.32 пожар был локализован, а в 20.45 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Тушили пожар 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал.

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