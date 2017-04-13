В Приморье назначен ответственный за обеспечение жильем сирот 16:42, 13 апреля В Приморье назначен ответственный за обеспечение жильем сирот
Грузовой автомобиль «не устоял» на колесах при столкновении с легковушкой во Владивостоке 15:30, 13 апреля Грузовой автомобиль «не устоял» на колесах при столкновении с легковушкой во Владивостоке (Видео)
Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая 14:31, 13 апреля Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая
Новостная лента
Апрель, 13 четверг
16:43
РИА VladNews ждет ваших новостей!
16:43
Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока Видео
16:43
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
16:42
В Приморье назначен ответственный за обеспечение жильем сирот
16:28
Магазин сгорел в Приморье
16:12
Алёна и Александр Дияновы: Неважно, что ты говоришь за кулисами, главное — какой ты на сцене Видео
15:59
Приморские школьники героически потушили пожар
15:45
Владивостокцы смогут летать Чхонджу
15:32
В Приморье забраковано почти 3,5 тонны продуктов питания
15:30
Грузовой автомобиль «не устоял» на колесах при столкновении с легковушкой во Владивостоке Видео
15:19
Гаражи сгорели минувшим вечером в Приморье
15:08
Из-за долгов управляющей компании жители Владивостока остались без лифта и света Видео
14:51
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
14:48
Житель Владивостока предстанет перед судом за сбыт наркотиков
14:31
Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая
14:27
Погода в Приморье опасна
14:23
В Приморье задержан иностранец, находившийся в розыске
14:08
Кладовщик строительного магазина продавала товар «подпольно»
13:54
Новая акция Навального против коррупции пройдет в День России
13:40
Эксперты советуют россиянам запастись продуктами на 3 месяца
13:31
Во Владивостоке 120 человек написали Тотальный диктант на «отлично»
13:11
Самбисты Владивостока готовятся к международному турниру «Мемориал Юрия Потапова» Видео
13:04
Серьезные пожары охватили «Землю леопардов»
13:02
Почти 16 тысяч приморцев не могут выехать за рубеж
12:58
Во Владивостоке состоится предпасхальный субботник
12:52
Ученые рассказали, почему шнурки всегда развязываются Фото
12:40
Двух ​владивостокцев поймали на попытке сдать запчасти от вагонов на металл
12:25
Владивостокцам нужно снова скупать доллары?
12:21
Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем Эксклюзив
12:12
Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:03
Эликсир жизни – ежедневно в крови нуждаются тысячи больных в Приморском крае
12:01
Во Владивостоке живет 98 бывших узников фашистских концлагерей Видео
11:56
Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK «Точки роста вашего бизнеса» пройдет во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4114 (53) от 13 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пешеходам указали на халатность
Фонтаны Владивостока готовят к лету
Инициатива прокуратуры края прибавит обязанностей чиновникам
Предпасхальную неделю омрачили некачественным яйцом
Не отчитался в срок за древесину – плати штраф
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Гаражи сгорели минувшим вечером в Приморье

Никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 12 апреля, в 19.16 в пожарную службу Находки поступило сообщение о возгорании в гаражах в районе китайского пляжа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Горели две комнаты, расположенные на втором этаже одного из гаражей, и крыша соседнего. Наблюдалось задымление.

В 19.32 пожар был локализован, а в 20.45 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Тушили пожар 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Погода в Приморье опасна
14:27, 13 апреля 2017 Погода в Приморье опасна

Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

В Приморье задержан иностранец, находившийся в розыске
14:23, 13 апреля 2017 В Приморье задержан иностранец, находившийся в розыске

Мужчина прибыл в РФ в 2013 году

Кладовщик строительного магазина продавала товар «подпольно»
14:08, 13 апреля 2017 Кладовщик строительного магазина продавала товар «подпольно»

Возбуждено уголовное дело

Серьезные пожары охватили «Землю леопардов»
13:04, 13 апреля 2017 Серьезные пожары охватили «Землю леопардов»

Зафиксировано 14 случаев возгорания

Двух ​владивостокцев поймали на попытке сдать запчасти от вагонов на металл
12:40, 13 апреля 2017 Двух ​владивостокцев поймали на попытке сдать запчасти от вагонов на металл

Задержанные признались в нанесении ущерба РЖД

Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем
12:21, 13 апреля 2017 Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем

Заседание перенесено на конец мая

Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:12, 13 апреля 2017 Смертельное ДТП произошло в Приморье

Транспортное происшествие произошло в результате превышения скорости