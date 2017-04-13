Житель Владивостока предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Расследование завершено

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Молодой человек был задержан сотрудниками полиции в ходе рейда «Сообщи, где торгуют смертью». В кармане его куртки было обнаружено 8 свертков с порошкообразным веществом синего цвета. При обыске в квартире подозреваемого обнаружен пакет с таким же веществом.

Установлено, что 23-летний гражданин занимался фасовкой и закладкой в тайники синтетических наркотиков, получая за свою противоправную деятельность денежное вознаграждение.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 149 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Молодому человеку грозит лишение свободы от десяти до двадцати лет.

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