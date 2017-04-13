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В Приморье забраковано почти 3,5 тонны продуктов питания

Продукты изъяты в торговых точках и предприятиях общепита
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В 2016 году Роспотребнадзор Приморья забраковал 3 404 килограмма продуктов питания в торговых точках и предприятиях общепита региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Забраковано 966 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов. для сравнения: в 2015 году ведомством было выбраковано 839 партий общим весом 2 981 килограммов.

Основными причинами забраковки были:

- несоответствие нормативам по результатам лабораторных исследований;

- отсутствие документов;

- несоблюдение сроков годности;

- нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации о продукции.

Забраковано 128 партий мяса и мясопродуктов; 119 партий рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них; 109 партий кондитерских изделий. Также забракован 561 килограмм масел и жиров; 554 килограмма молока и молочных продуктов; 530 килограммов птицы и яиц. 

Удельный вес импортных продуктов в забракованных партиях - 12,3%, что выше показателя 2015 года на 4,6% (2015 – 7,7%). Их них:

- 45 партий продукции из фруктов и овощей;

- 13 партий алкоголя (в том числе пива).

Забракованные партии продовольственного сырья и пищевых продуктов изъяты из оборота и уничтожены (утилизированы) в соответствии с нормами законодательства РФ.

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