В Приморье задержан иностранец, находившийся в розыске

Мужчина прибыл в РФ в 2013 году

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в Хорольском районе задержали гражданине Узбекистана. Иностранец не смог предъявить документы, удостоверяющие личность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в 2013 году мужчина прибыл в Российскую Федерацию и оформил разрешение на работу. В июле 2015 года гражданин совершил административное правонарушение. За уклонение от выезда из страны по истечению определенного срока пребывания ему было назначено административное наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ. Мужчину поместили в специальное учреждение временного содержания.

В августе 2015 года гражданин самовольно покинул центр временного содержания иностранных граждан и был объявлен в розыск.

Правонарушитель был помещен в спецучреждение временного содержания. Принято решение о его принудительном выдворении с территории Российской Федерации.