Кладовщик строительного магазина продавала товар «подпольно»

В отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего директора оптового строительного магазина, который сообщил об имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что материально ответственный кладовщик склада с целью личного обогащения незаконно продала строительный утеплитель на сумму свыше 146 тысяч рублей, а вырученные деньги присвоила.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Уссурийска, которая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
Часть денежных средств изъята и возвращена потерпевшему.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.