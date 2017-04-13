Кладовщик строительного магазина продавала товар «подпольно»

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего директора оптового строительного магазина, который сообщил об имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что материально ответственный кладовщик склада с целью личного обогащения незаконно продала строительный утеплитель на сумму свыше 146 тысяч рублей, а вырученные деньги присвоила.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Уссурийска, которая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

Часть денежных средств изъята и возвращена потерпевшему.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.