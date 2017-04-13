Серьезные пожары охватили «Землю леопардов»

Зафиксировано 14 случаев возгорания

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Более 300 гектаров «Земли леопарда» пострадало от огня с наступления весеннего пожароопасного периода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Как оказалось, большинство пожаров происходят от действий людей, зачастую умышленных. С начало пожароопасного периода инспекторами «Земли леопарда» было зафиксировано 14 случаев возгорания. Контролировать пожары вдоль границ особо охраняемой природной территории приходится ежедневно, днем и ночью. В некоторых случаях после появления возгораний ветер быстро раздувает огонь, и вскоре пламя вплотную подступает к границам «Земли леопарда», где его останавливают сотрудники национального парка при помощи воздуходувок и пожарных машин. Дым от таких пожаров охватывает огромные территории и хорошо виден даже из Владивостока – через Амурский залив.

Однако в отдельных случаях бороться с огнем государственным инспекторам приходится уже на территории «Земли леопарда». Так, возгорание было зафиксировано в районе реки Семиверстка, недалеко от поселка Пожарского Хасанского района. Из-за сильного ветра огонь быстро перебирался по сухой траве вглубь территории нацпарка. На место оперативно прибыли инспекторы «Земли леопарда» и приступили к тушению, одновременно принимая меры по локализации пожара. Однако высокий сухостой и штормовой ветер дали возможность пламени быстро распространяться, и в итоге огонь охватил территорию площадью 322 гектара.

Тушение пожара затрудняло то, что горел он на труднодоступной территории, и инспекторам часто приходилось передвигаться пешком. И хотя огонь в основном полыхал на землях, где не растет лес, подобные пожары губительны для национального парка. При этом специалисты отмечают, что пожар начался сразу в нескольких местах. Количество очагов возгорания позволяет предположить, что земли национального парка пострадали из-за умышленного поджога. Одной из причин таких действий нарушителей может быть желание браконьеров отвлечь внимание инспекторов от других участков охраняемой территории, чтобы затем вести там незаконную охоту. Для противодействия данной тенденции в настоящее время принимаются необходимые меры.