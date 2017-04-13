Конфликт США и Северной Кореи угрожает Приморью 13:16, 13 апреля Конфликт США и Северной Кореи угрожает Приморью
Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем 12:21, 13 апреля Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем (Эксклюзив)
За месяц 42 приморца умерло от отравлений - в основном угарным газом и спиртным 11:46, 13 апреля За месяц 42 приморца умерло от отравлений - в основном угарным газом и спиртным
Новостная лента
Апрель, 13 четверг
13:41
РИА VladNews ждет ваших новостей!
13:41
Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока Видео
13:41
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
13:40
Эксперты советуют россиянам запастись продуктами на 3 месяца
13:31
Во Владивостоке 120 человек написали Тотальный диктант на «отлично»
13:16
Конфликт США и Северной Кореи угрожает Приморью
13:11
Самбисты Владивостока готовятся к международному турниру «Мемориал Юрия Потапова» Видео
13:04
Серьезные пожары охватили «Землю леопардов»
13:02
Почти 16 тысяч приморцев не могут выехать за рубеж
12:58
Во Владивостоке состоится предпасхальный субботник
12:52
Ученые рассказали, почему шнурки всегда развязываются Фото
12:40
Двух ​владивостокцев поймали на попытке сдать запчасти от вагонов на металл
12:25
Владивостокцам нужно снова скупать доллары?
12:21
Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем Эксклюзив
12:12
Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:03
Эликсир жизни – ежедневно в крови нуждаются тысячи больных в Приморском крае
12:01
Во Владивостоке живет 98 бывших узников фашистских концлагерей Видео
11:56
Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK «Точки роста вашего бизнеса» пройдет во Владивостоке
11:46
За месяц 42 приморца умерло от отравлений - в основном угарным газом и спиртным
11:39
«Луч-Энергия» не смог обыграть аутсайдера чемпионата
11:34
Россельхознадзор Приморья обнаружил 5 незаконных свалок за месяц
11:21
Во Владивостоке в ДТП пострадали мужчина и ребенок Эксклюзив
11:09
Каким вы видите Владивосток? Видео
10:39
ТОФ: Никакого суицида морпеха во Владивостоке не было
10:21
Во Владивостоке женщина за рулем спровоцировала аварию Эксклюзив
10:01
​Автоледи сбила 8-летнюю девочку во Владивостоке Эксклюзив
09:53
Владивостокцы переплывут через Амурский залив
09:48
У растений обнаружили слух
09:34
Владивосток встретил группу «Руки вверх» Видео
09:22
Таможня Владивостока начала выдачу ПТС на б/у автомобили без «ЭРЫ-ГЛОНАСС»
09:15
Два рейса прибывают во Владивосток раньше времени
09:05
Сотрудник полиции в Приморье подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
08:47
Гороскоп на 13 апреля
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4114 (53) от 13 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пешеходам указали на халатность
Фонтаны Владивостока готовят к лету
Инициатива прокуратуры края прибавит обязанностей чиновникам
Предпасхальную неделю омрачили некачественным яйцом
Не отчитался в срок за древесину – плати штраф
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Серьезные пожары охватили «Землю леопардов»

Зафиксировано 14 случаев возгорания
Фото: ФГБУ «Земля леопарда». Фото: ФГБУ «Земля леопарда».
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Более 300 гектаров «Земли леопарда» пострадало от огня с наступления весеннего пожароопасного периода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Как оказалось, большинство пожаров происходят от действий людей, зачастую умышленных. С начало пожароопасного периода инспекторами «Земли леопарда» было зафиксировано 14 случаев возгорания. Контролировать пожары вдоль границ особо охраняемой природной территории приходится ежедневно, днем и ночью. В некоторых случаях после появления возгораний ветер быстро раздувает огонь, и вскоре пламя вплотную подступает к границам «Земли леопарда», где его останавливают сотрудники национального парка при помощи воздуходувок и пожарных машин. Дым от таких пожаров охватывает огромные территории и хорошо виден даже из Владивостока – через Амурский залив.

Однако в отдельных случаях бороться с огнем государственным инспекторам приходится уже на территории «Земли леопарда». Так, возгорание было зафиксировано в районе реки Семиверстка, недалеко от поселка Пожарского Хасанского района. Из-за сильного ветра огонь быстро перебирался по сухой траве вглубь территории нацпарка. На место оперативно прибыли инспекторы «Земли леопарда» и приступили к тушению, одновременно принимая меры по локализации пожара. Однако высокий сухостой и штормовой ветер дали возможность пламени быстро распространяться, и в итоге огонь охватил территорию площадью 322 гектара.

Тушение пожара затрудняло то, что горел он на труднодоступной территории, и инспекторам часто приходилось передвигаться пешком. И хотя огонь в основном полыхал на землях, где не растет лес, подобные пожары губительны для национального парка. При этом специалисты отмечают, что пожар начался сразу в нескольких местах. Количество очагов возгорания позволяет предположить, что земли национального парка пострадали из-за умышленного поджога. Одной из причин таких действий нарушителей может быть желание браконьеров отвлечь внимание инспекторов от других участков охраняемой территории, чтобы затем вести там незаконную охоту. Для противодействия данной тенденции в настоящее время принимаются необходимые меры.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Двух ​владивостокцев поймали на попытке сдать запчасти от вагонов на металл
12:40, 13 апреля 2017 Двух ​владивостокцев поймали на попытке сдать запчасти от вагонов на металл

Задержанные признались в нанесении ущерба РЖД

Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем
12:21, 13 апреля 2017 Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем

Заседание перенесено на конец мая

Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:12, 13 апреля 2017 Смертельное ДТП произошло в Приморье

Транспортное происшествие произошло в результате превышения скорости

Россельхознадзор Приморья обнаружил 5 незаконных свалок за месяц
11:34, 13 апреля 2017 Россельхознадзор Приморья обнаружил 5 незаконных свалок за месяц

Всего в марте выявлено 32 нарушения земельного законодательства

ТОФ: Никакого суицида морпеха во Владивостоке не было
10:39, 13 апреля 2017 ТОФ: Никакого суицида морпеха во Владивостоке не было

Пресс-служба флота опровергла появившуюся в СМИ информацию

Во Владивостоке женщина за рулем спровоцировала аварию
10:21, 13 апреля 2017 Во Владивостоке женщина за рулем спровоцировала аварию

Пассажир ее автомобиля получил ушиб мозга

​Автоледи сбила 8-летнюю девочку во Владивостоке
10:01, 13 апреля 2017 ​Автоледи сбила 8-летнюю девочку во Владивостоке

Школьница переходила дорогу по нормам ПДД