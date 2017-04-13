На Снеговой пади во Владивостоке в субботу, 15 апреля, состоится субботник; фонд развития города Владивосток "Горожанин и гражданин" приглашает неравнодушных жителей района к 12 часам дня на детскую площадку между домами №9 и №15 по улице Анны Щетининой, сообщает корреспондент РИА VladNews. За три часа предполагается собрать мусор, а также посадить деревья вдоль дороги к школе. Завершатся мероприятия по благоустройству территории и праздничными выступлениями, солдатской кашей, чаепитием и дискотекой.
Во Владивостоке состоится предпасхальный субботник
Приглашаются все желающиеВладивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.
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