Во Владивостоке состоится предпасхальный субботник

Приглашаются все желающие

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

На Снеговой пади во Владивостоке в субботу, 15 апреля, состоится субботник; фонд развития города Владивосток "Горожанин и гражданин" приглашает неравнодушных жителей района к 12 часам дня на детскую площадку между домами №9 и №15 по улице Анны Щетининой, сообщает корреспондент РИА VladNews. За три часа предполагается собрать мусор, а также посадить деревья вдоль дороги к школе. Завершатся мероприятия по благоустройству территории и праздничными выступлениями, солдатской кашей, чаепитием и дискотекой.