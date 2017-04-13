Новая акция Навального против коррупции пройдет в День России

Митинг пройдет под прежним лозунгом

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте анонсировал проведение новой акции против коррупции, которая пройдет в День России, 12 июня, сообщает РИА VladNews.

Предыдущий митинг не дал никаких ответов, поэтому было принято решение провести еще одну акцию под этим же лозунгом.

- У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечём ещё больше городов, соберём ещё больше народу. Любой нормальный человек сейчас за нас. Надо просто хорошенько объяснить, что происходит, - написал Навальный.

Помним, что 26 марта практически в ста городах России прошли митинги против коррупции, Владивосток не стал исключением. Алексей Навальный был задержан через несколько минут после начала митинга в Москве. Суд арестовал его на 15 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

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