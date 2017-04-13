Эксперты советуют россиянам запастись продуктами на 3 месяца

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Общество защиты прав потребителей отметило начавшийся из-за забастовок дальнобойщиков кризис снабжения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) выразило обеспокоенность последствиями забастовок дальнобойщиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По мнению специалистов, простои в работе транспортных компаний из-за забастовок могут привести к проблемам с поставками продуктов и предметов первой необходимости. Прежде всего, речь идет об отдаленных регионах страны. В связи с этим общество направило в адрес Дмитрия Медведева письмо с просьбой не допустить кризис снабжения.

Известно, что на снижение ассортимента и рост цен за последний месяц поступило 116 жалоб из 34 регионов страны. Перебои с поставками ощущаются по мясу, овощам, фруктам, крупам и бытовой химии. В связи с этим Общество защиты прав потребителей рекомендует россиянам сделать 3-месячный запас продуктов длительного хранения и товаров повседневного спроса.

Напомним, по всей стране проходят протестные акции дальнобойщиков, которые "голосуют" против системы "Платон".

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