Почти 16 тысяч приморцев не могут выехать за рубеж

Почти треть из них - алиментщики

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

С января по март 2017 года судебные приставы Приморья не выпустили за границу 15,8 тысячи жителей региона, имеющих долги по исполнительным производствам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого УФССП. Общая сумма задолженности этих граждан превысила 4 миллиарда рублей. Почти треть должников (4 953 человек) - это алиментщики; они должны своим детям около 805 миллионов рублей.

За первый квартал 2017 года приставы взыскали по исполнительным листам порядка 75 миллионов 318 тысяч рублей.

- Учитывая тот факт, что снятие запрета на выезд за границу происходит не моментально, гражданам, имеющим задолженность в рамках возбужденных исполнительных производств, стоит заранее позаботиться об исполнении обязательств, наложенных судом, - предупреждают в пресс-службе судебных приставов Приморья. - Получить информацию о наличии либо отсутствии задолженности можно на официальном интернет-сайте УФССП по Приморскому краю в разделе «Узнай о своих долгах».