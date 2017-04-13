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Общество

Во Владивостоке 120 человек написали Тотальный диктант на «отлично»

Приморская столица с каждым годом улучшает свой результат
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» прошла 8 апреля. Около 1800 человек написали текст Леонида Юзефовича на 24 площадках по всему городу. Оценку «отлично» получили 120 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

По словам координатора акции во Владивостоке, 120 пятерок – это рекорд для Владивостока. Отмечается, что с каждым годом не только увеличивается количество участников, но и грамотность. Во Владивостоке есть и такие, кто прошел путь от «двойки» до «пятерки».

Награждение отличников Тотального диктанта состоится 15 апреля в театре «Андеграунд» ВГУЭС, начало в 13:00.

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