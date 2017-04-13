Владивостокцам нужно снова скупать доллары?

Курс валют на 13 апреля

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.75 рублей, а евро - 60.26 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Как отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, рубль понемногу укрепляет свои позиции, однако до сих пор положение рубля нельзя назвать устойчивым. Аналитики отмечают, что даже при малейшем намеке на ухудшение отношений между Россией и США, доллар и евро могут вырасти, а рубль снова останется на последних позициях.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 56.90 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 56.55 рублей за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Примсоцбанке за 60.70 рублей, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 60.00 рублей за один евро.