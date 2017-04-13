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8 канал

Из-за долгов управляющей компании жители Владивостока остались без лифта и света

Неуправляемая компания
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Жильцы, так называемой, элитной многоэтажки по адресу Кирова, 25Д столкнулись далеко не с элитным обслуживанием. За долги управляющей компании ДЭК обесточил их подъезды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

30 марта, когда в доме отключили все лифты и свет, жителям пришлось пешком подниматься по лестницам. И все бы ничего, да только дом 17-тиэтажный, и людям, возвращающимся поздно, пришлось в темноте преодолевать лестничные пролеты.

История началась еще в декабре 2015-го года. Управляющая компания «Мой дом», которая выступала и подрядчиком возведения многоквартирного дома, внезапно объявила себя банкротом, оставив многомиллионные долги перед коммунальными службами. После этого случая жильцы решили самостоятельно выбрать себе другую компанию, но не тут-то было. Уже в марте 2016-го собственники обнаружили в почтовых ящиках сюрприз – счета от незнакомого им ранее учреждения под названием «СКС» или по-другому «Современные коммунальные системы». Собственники обратились за разъяснением.

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