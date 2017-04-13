Эликсир жизни – ежедневно в крови нуждаются тысячи больных в Приморском крае

Доноров ждут на станции переливания крови 20 апреля

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Помочь онкобольным детям Приморья приглашают фонд «Сохрани жизнь» и станция переливания крови. Благотворительная акция «Сдай кровь – сохрани жизнь» посвящённая национальному дню донора крови пройдет во Владивостоке 20 апреля. Всех желающих сдать кровь ждут на краевой станции переливания крови с 8:30, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

Напомним, донорская кровь и ее компоненты являются незаменимым средством лечения больных, находящихся в угрожающем для жизни состоянии. Особенно она важна для детей с онкогематологическими заболеваниями, которым сразу после химиотерапии требуется дополнительная поддержка. Самый действенным средством для стабилизации состояния является донорская кровь. Только в декабре 2016 года фонду «Сохрани жизнь» приходилось более трех раз объявлять экстренный сбор для пациентов онкогематологического центра.

- Целью донорских акций, которые организовывает наш фонд совместно в краевой станцией переливания крови, является формирование своего рода привычки в обществе. Системный подход в этом вопросе способен действительно спасти жизнь людей, - рассказала директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Всех желающих присоединиться к акции 20 апреля ждут на станции переливания крови, расположенной по адресу Октябрьская 6, с 8.30 до 12.00. ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 245-93-77

- Собранная кровь пойдет не только подопечным нашего фонда, но и другим тяжелобольным приморцам, которые сейчас нуждаются в донорской крови, - подчеркнула Светлана Горковенко.

Само мероприятие приурочено к национальному дню донора. Сдать кровь можно в краевой станции переливания крови. Организаторами акции выступили благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови. Каждый сдавший кровь донор получит сладкий подарок.

Всем желающим принять участие в акции при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией не менее 6 месяцев по г. Владивостоку или г. Артему.Для иногородних справка от эпидемиолога (ул. Уткинская, д. 36). Справка действительна 10 дней. Студентам можно предъявлять с паспортом вместо регистрации продленный студенческий билет.

Донором может стать любой приморец старше 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

1. Острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные заболевания.



2. Инфекционные заболевания, в том числе и вирусные гепатиты.



3. Принадлежность к группам риска по СПИДу.



4. Венерические заболевания.



5. Туберкулез (все формы).



ВНИМАНИЕ!

После нанесения татуировки, лечения иглоукалыванием, пирсинга, татуажа

гражданин не допускается к донорству в течении 1 года. Также накануне употреблять жирную, острую пищу, принимать алкоголь. В день дачи крови разрешается только легкий углеводный завтрак.

Помочь нашим детям можно Отправив СМС на номер 3443 со словом «БФСЖ» и сумма пожертвования

сайт фонда: www.sohrani-zhizn.ru инстаграм: sohranizhizn