Третья попытка собрать присяжных для суда над «приморскими партизанами» окончилась ничем

Заседание перенесено на конец мая

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Третья попытка собрать коллегию присяжных заседателей для нового суда над «приморскими партизанами» в Приморском краевом суде окончилась ничем, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе краевого суда.

- Коллегия не сформирована, заседание перенесено на 24 мая, - сказал собеседник агентства. Вместе с тем, от официальных комментариев сложившейся ситуации и объяснения причин неудачи в суде отказались. Необходимо отметить, что коллегию для предыдущего судебного процесса также формировали несколько месяцев.

Каждое заседание по вопросу формирования коллегии присяжных по данному делу - это весьма длительный процесс, который идет в закрытом режиме. Предыдущие заседания проводились 16 февраля и 15 марта; они сорвались в связи с «недостаточным количеством» присяжных заседателей. Следующее заседание назначено на 24 мая.

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных - это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии - 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ".