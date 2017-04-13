Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK «Точки роста вашего бизнеса» пройдет во Владивостоке

20-21 апреля 2017 г. во Владивостоке пройдет масштабный деловойфорум для малого бизнеса Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.
Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.
В числе экспертов форума:
- Игорь Манн, известный российский маркетолог;
- Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс;
- Оксана Бендюкова,эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter,
- Юрий Белканов,учредитель исследовательского центра «Стереомаркетинг»,
- Максим Нахабо,руководитель управления маркетинга СКБ Контур,
- Михаил Смолянов,основатель сервиса финансового учета «Финолог»,
- Вячеслав Прохоров, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;
- Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту» и другие.
В ходе форума пройдет уникальная сессия «Сравни себя». Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса.
Регистрация и подробности на сайте мероприятия http://alfabusinessweek.ru/vladivostok17
Мероприятие состоится по адресу:г. Владивосток, Семеновская, д. 29, отель «HYUNDAI», зал «Даймонд».
Начало мероприятия в 10.00. Начало регистрации участников в 9.30.