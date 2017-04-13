Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK «Точки роста вашего бизнеса» пройдет во Владивостоке

Мероприятие состоится 20-21 апреля

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

20-21 апреля 2017 г. во Владивостоке пройдет масштабный деловойфорум для малого бизнеса Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

В числе экспертов форума:

Игорь Манн , известный российский маркетолог;

, известный российский маркетолог; Алексей Иванов , генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс;

, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс; Оксана Бендюкова, эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter,

эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter, Юрий Белканов, учредитель исследовательского центра «Стереомаркетинг»,

учредитель исследовательского центра «Стереомаркетинг», Максим Нахабо, руководитель управления маркетинга СКБ Контур,

руководитель управления маркетинга СКБ Контур, Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог»,

основатель сервиса финансового учета «Финолог», Вячеслав Прохоров , ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;

, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group; Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту» и другие.

В ходе форума пройдет уникальная сессия «Сравни себя». Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса.

Регистрация и подробности на сайте мероприятия http://alfabusinessweek.ru/vladivostok17

Мероприятие состоится по адресу:г. Владивосток, Семеновская, д. 29, отель «HYUNDAI», зал «Даймонд».

Начало мероприятия в 10.00. Начало регистрации участников в 9.30.