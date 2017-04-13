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Общество

Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK «Точки роста вашего бизнеса» пройдет во Владивостоке

Мероприятие состоится 20-21 апреля
Фото: innoros.ru Фото: innoros.ru
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

20-21 апреля 2017 г. во Владивостоке пройдет масштабный деловойфорум для малого бизнеса Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

В числе экспертов форума:

  • Игорь Манн, известный российский маркетолог;
  • Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс;
  • Оксана Бендюкова,эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter,
  • Юрий Белканов,учредитель исследовательского центра «Стереомаркетинг»,
  • Максим Нахабо,руководитель управления маркетинга СКБ Контур,
  • Михаил Смолянов,основатель сервиса финансового учета «Финолог»,
  • Вячеслав Прохоров, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;
  • Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту» и другие.

В ходе форума пройдет уникальная сессия «Сравни себя». Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса.

Регистрация и подробности на сайте мероприятия http://alfabusinessweek.ru/vladivostok17

Мероприятие состоится по адресу:г. Владивосток, Семеновская, д. 29, отель «HYUNDAI», зал «Даймонд».

Начало мероприятия в 10.00. Начало регистрации участников в 9.30.

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