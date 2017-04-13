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Самбисты Владивостока готовятся к международному турниру «Мемориал Юрия Потапова»

Новости спорта
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Студенты ДВФУ внимательно слушают наставления от тренера. Речь идет и борьбе самбо и о том, как справляться с волнением перед соревнованиями. Последнее особенно актуально, ведь уже совсем скоро эти борцы вместе со своими коллегами из Владивостока будут принимать в университете турнир «Мемориал Юрия Потапова» — самые крупные международные соревнования по самбо на Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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