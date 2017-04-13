Студенты ДВФУ внимательно слушают наставления от тренера. Речь идет и борьбе самбо и о том, как справляться с волнением перед соревнованиями. Последнее особенно актуально, ведь уже совсем скоро эти борцы вместе со своими коллегами из Владивостока будут принимать в университете турнир «Мемориал Юрия Потапова» — самые крупные международные соревнования по самбо на Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Самбисты Владивостока готовятся к международному турниру «Мемориал Юрия Потапова»
Новости спортаВладивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:01, 13 апреля 2017 Во Владивостоке живет 98 бывших узников фашистских концлагерей
72 года свободы
11:09, 13 апреля 2017 Каким вы видите Владивосток?
Что ждет Владивосток в ближайшем будущем?
11:04, 12 апреля 2017 Владивостокцы проверили свои знания русского языка
"Великий и могучий"
10:46, 12 апреля 2017 "Спартак-Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги
Новости спорта
16:36, 11 апреля 2017 Самые сильные люди Владивостока впервые провели чемпионат по буксировке
Взяли на буксир
14:35, 11 апреля 2017 Во Владивостоке высокая опасность заражения туберкулезом
Проверять легкие нужно регулярно
11:43, 11 апреля 2017 МФЦ Владивостока отметил свой 3-й день рождения
Появление центров облегчило жизнь горожанам