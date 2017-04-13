«Луч-Энергия» не смог обыграть аутсайдера чемпионата

Футболисты Владивостока довольствовались ничьей

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В День космонавтики, 12 апреля, в гостевом поединке 31-го тура «Луч-Энергия» сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком», которая стала для них уже пятой подряд и шестой в этом году, сообщает РИА VladNews.

Справедливости ради, отметим, что наши земляки превосходили спортсменов Татарстана по качеству игры и настрою на победу, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на видеотрансляцию матча на сайте ФК «Нефтехимик». На 29-ой минуте встречи точный удар полузащитника Антона Килина вывел дружину Константина Емельянова вперед - 1:0. Однако закрепиться на этом победном результате приморцам не удалось. Видимо, расслабились после забитого гола. Уже через две минуты татарский футболист Камиль Муллин забил ответный мяч – 1:1.

Во втором тайме футболисты «Луча-Энергии» полностью владели преимуществом, чаще находились на половине поля соперников, но по-настоящему опасных моментов создать не сумели. А вот «Нефтехимик» вполне мог вырвать победу, если бы не мастерство вратаря Ильи Гаврилова, который вытащил из «девятки» мяч, после пушечного удара «химика» Льва Корнилова. Под занавес встречи гости попытались организовать штурм, но кроме простого навала сделать им ничего не удалось. В итоге команды набрали по одному очку.

И что удивительно, даже ничья позволила «Лучу-Энергии» чуть-чуть отодвинуться от зоны вылета. Отрыв от ближайшего преследователя теперь составляет уже не два, а три очка. Впрочем, радости от этого мало. Большинство поединков весенней серии первой лиги наш клуб проводил с более слабыми соперниками. Теперь придется играть с командами из лидирующей группы, стремящихся пробиться в высшую лигу.

- В состоявшемся гостевом матче с «Нефтехимиком» ничейный результат видится вполне закономерным, - подвел итог встречи главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов на послематчевой пресс-конференции. — Игра получилась боевая и жесткая с обеих сторон. Это связано с футбольным полем, которое было не лучшего качества. Игра была упрощена и со стороны «Нефтехимика», и с нашей стороны. Было много передач, и мало индивидуальной борьбы. «Нефтехимик» поставил в обороне высокого защитника под наших голеодоров. Наши полузащитники били вперед. Рассчитывали, что будет заброс за спину защиты хозяев. И это принесло свой результат - первыми забили мы. «Нефтехимик» совершил позиционную ошибку. К сожалению, через несколько минут мы также допустили позиционную ошибку. В целом, и у нас, и у хозяев во втором тайме были еще моменты, но сегодняшняя ничья это закономерный результат.

После 31-го тура клуб из Владивостока набрал 38 очков и сохранил место на прежней 12-ой позиции.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет в понедельник, 17 апреля, в Москве против «Спартака-2».