Смертельное ДТП произошло в Приморье

Транспортное происшествие произошло в результате превышения скорости

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП, которое произошло в районе 266 км автодороги Хабаровск-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Установлено, что 42-летний водитель автомашины Mazda Demio двигался в районе 266 км автодороги Хабаровск – Владивосток в направлении Владивостока, мужчина превысил скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате транспортного происшествия 34-летний пассажир автомобиля получил сотрясение головного мозга, а водитель от полученных травм скончался.

На момент ДТП стаж вождения 42-летнего водителя составил 10 лет, ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

Авария произошла в светлое время суток на сухом асфальтовом покрытии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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