Алёна и Александр Дияновы: Неважно, что ты говоришь за кулисами, главное — какой ты на сцене

Оперные исполнители с большим сценическим и гастрольным опытом

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Алёна и Александр Дияновы — оперные исполнители, представители молодого поколения солистов Мариинского театра. До приезда во Владивосток Алена и Александр работали в Астраханском государственном театре оперы и балета, где получили большой сценический и гастрольный опыт. С самого начала карьеры этот творческий, а затем и семейный дуэт зарекомендовал себя как весьма талантливых и перспективных вокалистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Уже сейчас в их репертуаре немало серьезных партий в постановках, составляющих мировую оперную классику, это «Травиата», «Отелло», «Пиковая Дама», «Тоска», «Макбет» и другие.