За месяц 42 приморца умерло от отравлений - в основном угарным газом и спиртным

Всего зарегистрировано 188 острых отравлений, в том числе 33 - среди детей

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

42 приморца умерли от отравлений в феврале 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Всего же в регионе за месяц было зарегистрировано 188 случаев острых отравлений химическими веществами. Такие предварительные данные опубликовало ведомство накануне, 12 апреля.

Как выяснилось, обычно жители Приморского края травятся лекарствами (28,7% всех случаев отравлений), алкоголем (25%), наркотиками (18,1%) и угарным газом (17,6%). А вот смертельные отравления - это обычно отравления угарным газом и спиртным.

Среди отравившихся - 33 ребенка младше 14 лет, большинство из них отравились лекарствами.