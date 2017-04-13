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Россельхознадзор Приморья обнаружил 5 незаконных свалок за месяц

Всего в марте выявлено 32 нарушения земельного законодательства
Фото: Zastavki.com Фото: Zastavki.com
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

На сельхозземлях Приморья и Сахалина в марте 2017 года обнаружил 5 незаконных свалок на общей площади 0,546 гектара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Несанкционированных карьеров по добыче полезных ископаемых на землях сельхозназначения выявлено не было.

Всего за месяц было проведено 12 контрольно-надзорных мероприятий в области земельного законодательства. Проконтролировано 0,15182 тысячи гектара земель сельхозназначения. Выявлено 32 правонарушения, составлено 32 протокола об административных правонарушениях, из них 8 передано в судебные органы для рассмотрения, вынесено 8 постановлений по делам об административных правонарушениях, количество лиц, привлеченных к административной ответственности составило 6. Наложено штрафов на сумму 704,5 тысячи рублей.

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