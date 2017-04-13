Во Владивостоке живет 98 бывших узников фашистских концлагерей

72 года свободы

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

11 апреля 1945-го года узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание против полицаев и вернули себе свободу. В честь этого события каждый год по всему миру отмечают международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Владивосток – не исключение. В столице Приморья 98 узников лагерей, у каждого — своя история страшного детства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.