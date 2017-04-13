Во Владивостоке в ДТП пострадали мужчина и ребенок

Всего за сутки произошло 76 аварий

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду, 12 апреля, в двух ДТП пострадали мужчина и 8-летняя девочка, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего же за минувшие сутки в приморской столице произошло 76 различных столкновений транспортных средств, в том числе и 43 аварии с материальным ущербом. Участники 9 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 320 раз, инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 16 по пьяной езде, 20 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей, а также 3 по выездам на "встречку". Составлено 8 протоколов по тонировке не по ГОСТу и 70 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 19 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлено 68 автомобилей.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 32 протокола. В свою очередь, "безлошадные" граждане, бегавшие через дороги в неположенных местах, получили на руки от ДПС 71 копию протоколов об административных нарушениях.

Водители автобусов пойманы на 8 нарушениях, а таксисты - на 11.