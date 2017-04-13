Каким вы видите Владивосток?

VIII канал выяснили, что ждет Владивосток уже в ближайшем будущем, сообщает РИА VladNews.
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Что ждет Владивосток в ближайшем будущем?Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.
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