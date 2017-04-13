Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока

В рассылке говорится о появлении подозрительного мужчины

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Новое сообщение, которое активно распространяется в «родительских» чатах вновь напугало взрослых, сообщает РИА VladNews.

Уже несколько дней по социальным сетям «гуляет» сообщение, где рассказывается о подозрительном мужчине, который напугал ребенка около музыкальной школы, настаивая его подвезти.

- В субботу, 8 апреля, около 15:00 произошла неприятная ситуация в музыкальной школе района Черемушки. Мальчик вышел из музыкальной школы, обычно дети стоят на пороге школы и ждут когда родители подъедут. К нему подошел мужчина и стал ему настойчиво предлагать подвезти, говорится в тексте сообщения. - Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина при этом стоял с открытой дверью и продолжал что-то говорить.

Сообщается, что после того, как мальчик оказался внутри школы, спустя некоторое время мужчина скрылся. Как оказалось, ранее мужчина подходил еще и к девочке, которую предлагал подвезти.

Учителя вызвали сотрудников полиции, которые установили, что мужчин пришел со стороны детского сада.

Корреспондент РИА VladNews решил проверить данную информацию. В пресс-службе полиции по городу Владивостоку сообщили, что данное сообщение не было зарегистрировано.

Стоит отметить, что данного района и вовсе нет во Владивостоке. Скорее всего данная ситуация произошло в Москве, а паника уже началась в Приморье.

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