ТОФ: Никакого суицида морпеха во Владивостоке не было

Пресс-служба флота опровергла появившуюся в СМИ информацию

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Пресс-служба Тихоокеанского флота опровергла информацию о суициде военнослужащего, появившуюся накануне в одном из местных СМИ. Как прокомментировали корреспонденту РИА VladNews в ведомстве, никакого суицида 12 апреля не было.

Отметим, что издание со ссылкой на "информированный источник" сообщает о том, что 12 апреля жизнь самоубийством окончил военнослужащий 155-й отдельной бригады морской пехоты во Владивостоке.

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