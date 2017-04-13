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Во Владивостоке женщина за рулем спровоцировала аварию

Пассажир ее автомобиля получил ушиб мозга
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 42-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda Demio спровоцировала аварию с Subaru Sambar; пострадал пассажир Demio (31-летний мужчина получил ушиб головного мозга), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Столкновение произошло около дома №136 по проспекту 100-летия Владивостоку в среду в 10:30. Известно, что Mazda двигалась в сторону улицы Русской. Легковушка выезжала со второстепенной дороги, автоледи не пропустила Subaru.

Детали произошедшего устанавливают специалисты.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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