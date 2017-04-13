Школьница переходила дорогу по нормам ПДД

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Автоледи сбила 8-летнюю девочку во Владивостоке, в районе дома №20 по улице Спиридонова. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ребенок переходил дорогу по Правилам дорожного движения, несмотря на отсутствие именно в месте ДТП пешеходного перехода. В результате наезда тяжелого авто ребенок получил ушиб коленного сустава, назначено амбулаторное лечение.

Известно, что автомобиль Toyota Crown под управлением 39-летней женщины двигался со стороны улицы Адмирала Юмашева в сторону Шепеткова. Наезд произошел около 07:50 в среду.

Детали ДТП уточняются.

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